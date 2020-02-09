解放軍戰機轟炸機繞台飛行　台F16戰機掛彈升空監視

台灣的國防部周日（9日）表示，解放軍派出殲11戰機、空警500預警機及轟6轟炸機等多架軍機繞台飛行，上午11時許經巴士海峽飛入西太平洋，再進入宮古水道折返原駐地，執行遠海長航訓練。台空軍緊急派出F16戰機掛彈升空監視。

從台國防部發布的照片顯示，F16與轟6的距離十分接近。這是解放軍軍機18日內第二次飛越台灣空域，台空軍罕有派出F16掛彈升空近距離監視。F16機身長15米，機翼長近10米，最大航程1200公里，配備AIM120中程空對空導彈，射程超過35公里，另配備機炮和短程空對空導彈。

殲11戰機機身長21.9米，機翼長14.7米，最大航程4000公里，配備6枚中程空對空導彈、短程空對空導彈等。

台國防部指，陸方遠海長航衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉，強調面對各種威脅，台軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護主權及民眾生命財產安全。

大陸東部戰區回應稱，海軍和空軍巡航的戰備為驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，可檢驗多種軍備的聯合作戰能力，而空軍經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，是進行針對性實戰課目演練。東部戰區重申，台灣和其附屬島嶼是中國領土的一部分，此次巡航是正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，有信心能挫敗「台獨」分裂活動。

對上一次解放軍軍機飛越台灣空域是上月23日，派出空警500預警機、轟6轟炸機等多架不同機型軍機，從大陸南部起飛，經巴士海峽飛向西太平洋，進行遠海長航後循原線返程。

對此，台北海洋大學通識教育中心助理教授吳建忠，接受東網記者訪問時指出，解放軍軍機繞台的原因有兩個，一是台灣的副總統賴清德訪美，二是最近台灣爭取加入WHO等議題，此行為似是給台灣軍事壓力及抗衡的意味。

吳建忠指出，兩岸軍機在空中伴飛情況亦曾有過類似情況，而雙方軍機的距離十分接近，但在目前兩岸越趨緊張的關係下，還是盡量避免這種情況出現。