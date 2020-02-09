撫摸女童肩背　補習班男老師被控性騷擾

台灣台南市一名補習班南非籍男老師，去年12月涉嫌性騷擾一名日籍小學女童。台南市政府社會局指，受害女童母親已向警方報案，社會局已展開調查。惟涉事男教師否認上述行為，認為只是文化不同引起的誤會，目前已提出申訴。

家屬透露，女兒在補習班接受一對一教導，事後發現她情緒不穩，詢問後得悉她在上課期間，多次遭涉事男教師伸手撩撥長髮，撫摸肩膀和背部。女童當下感到不舒服，不斷退縮及忍受，直至下課後才向母親反映。

家屬事後向警方報案，指控對方涉嫌性騷擾。警方翻查閉路電視紀錄，發現男教師在兩人獨處2小時內，多次作出上述行為，遂認定性騷擾事件成立，移請台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心處理。

社會局人員表示，警方已協助事主完成性騷擾行政申訴調查，認定性騷擾申訴成立，若調查屬實，將依性騷擾防治法辦理，被告將面臨1萬元（新台幣，下同，約338港元）以上、10萬元（約3380港元）以下罰款。另市教育局指，正就補習班不適任人員調查，若查證涉案男教師的行為屬實，最重可裁處他終身不得於補習班任教。