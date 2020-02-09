新冠肺炎：病毒喜冷怕熱　口罩防氣溶膠傳播

湖北省新冠肺炎疫情仍未平息，省政府周日（9日）晚召開記者會，華中科技大學公共衞生學院副院長徐順清表示，暫無證據顯示病毒透過氣溶膠傳播。也有專家認為病毒的特性是「喜冷怕熱」，每年10月到翌年4月是疾病高發期。

徐順清表示，氣溶膠在狹小的空間內可能傳播，但與空氣傳播不同。他解釋，氣溶膠是非常細小的粒子，不可能在空氣中長時間存在，戴口罩可防止氣溶膠傳播；又指新冠病毒最難應付的是呼吸道傳播，而糞口傳播則未得到證實。

此外，徐順清指核酸檢測存在一定的「假陰性」（即假的非確診），令一部分病人沒有被檢測出來，造成一些傳染源沒有真正被識別出來，有擴大的風險。

中國工程院院士、華中農業大學教授陳煥春表示，新冠病毒或存在多個中間宿主，當今人類新發傳染病78%與野生動物有關，呼籲少養及少進食野生動物。他指目前初步篩選3種潛在藥物可抑制病毒複製、5種藥物對病毒有抑制作用。

陳煥春稱，新冠病毒使用與沙士冠狀病毒相同的細胞進入受體，與在蝙蝠發現的沙士相關病毒有87.1%相似形，與沙士病毒有79.5%的相似度，而與一個雲南蝙蝠樣本發現的冠狀病毒相似度高達96%，認為新冠病毒屬於沙士冠狀病毒。