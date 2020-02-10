新冠肺炎：內地確診數逾3.7萬　專家口誤稱病毒屬沙士

新冠肺炎疫情持續加劇，截至周一（10日）凌晨，內地確診病例已達37,237宗，累計死亡人數達813人；其中湖北省為疫情重災區，省內確診人數已突破2.7萬宗，疫亡者已達780人。華中農業大學的教授陳煥春，周日（9日）在新冠肺炎防疫例行新聞發布會上，表示新冠肺炎病毒屬於沙士（SARS）病毒；國家衞健委專家組組長鍾南山隨後反駁，指兩者是同類但並非同一種，陳事後亦承認自己在會上確為口誤，遂公開致歉。

陳煥春在會中介紹疫情防控科研攻關情況時，指新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的細胞進入受體，兩種病毒在各自的蝙蝠樣本中的相似度高達96%，遂分析認為兩者屬於同一種病毒；消息在公布後，隨即引來各界熱議。

鍾南山事後接受內地傳媒電話訪問時，就表示新型冠狀病毒是冠狀病毒的一種，跟SARS冠狀病毒是平行，後者是一個專有名詞，是專門指急性呼吸綜合症的病毒；惟與新型冠狀病毒是同一類病毒，但不是同一種，「2019新型冠狀病毒是另一種病毒，都是屬於冠狀病毒」。

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