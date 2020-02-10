新冠肺炎：市長落區檢查防控工作　強調緊守基層社區

新冠肺炎在全國多地持續擴散，各地政府均施行抗疫措施。上海市委副書記、市長應勇與副市長彭沉雷周日（9日）前往街道居委會檢查疫情防控工作，強調在返程客流期間，要求幹部在基層社區，做好屬地、社區防控的任務；另切實守牢自己門、管好自己人，力戒形式、官僚主義，打贏疫情防控的人民戰爭。

為了加強防疫工作，街道居委會近日在外灘街道的無錫居民區，設置檢測站為進入屋苑的人員檢測體溫，來滬和返滬人員都均須登記。另為方便收集居民的健康情況，有屋苑更開發手機App實現訊息化管理，住戶只需在微信上掃描二維碼（QR Code），就能在手機上填寫個人的體溫等資訊。

對此，應勇及彭沉雷前往屋苑了解檢測及基層工作的問題和困難，鼓勵基層幹部發動居民自治共治，守牢及適度實行封閉式管理。他們形容目前疫情防控正處於行至半山、要咬牙堅持的時候，而屋苑作為基礎管理單元，呼籲住戶堅守崗位，把各項防控工作做細做實。

應勇又要求各區、街鎮、村居委會根據要採取針對性的管理措施，通過多源數據採集、分析和推送；另落實各類企業的疫情防控主體責任，有序復工復產，鼓勵探索彈性工時、遠程辦公等管理方式。他強調政府部門應樹立基層導向，支持屬地加強管理，努力提供防疫物資保障。