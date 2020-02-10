新冠肺炎：深圳企業復工需經官方批准　職員上班無望

受新冠肺炎影響，廣東深圳市日前下令「封城」措施，所有進入的車輛及乘員必須提前申報。周一（10日）原定是深圳市的復工日，惟在封城令出台後，企業復工前需先經當地政府批准，有回到市內準備上班的員工得悉公司未獲復工的消息後，直言復工無望，「趕緊離開深圳吧」。

在深圳龍華區某企業上班的楊先生向內地傳媒透露，他日前收到公司通知周一可回廠復工，遂周日（9日）由老家四川乘坐高鐵回深圳。未料，他抵埗後卻收到公司通知不得進廠的消息，才得悉深圳一系列的封城措施。

楊先生引述公司消息，為防止病毒及交叉感染，園區由即日起實行封閉式管理；住宿員工出廠均需要經廠長審批、而非住宿員工則不允許進廠。楊先生見復工無望，與同僚商討後，終決定乘飛機回四川，「來回花了兩千塊，結果還開不了工，實在後悔」。

另據內媒報道，深圳的企業申請復工數量急劇增加，而官方通告企業復工前需實施報備制度，包括要具備防控機制、員工排查到位，以及口罩、消毒藥水等防控物資足夠的條件，否則需待官方通知才可復工；報道認為，該制度或令市場上口罩的需求量進一步增加。