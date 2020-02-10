新冠肺炎：內地4直轄市全封城　出入需登記量體溫

內地新冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，上海市人民政府周一（10日）宣布全市絕大部分住宅社區實現「封閉式管理」，並採取出入口管理措施。連同早前的北京、天津和重慶，內地4大直轄市均已封城。

上海市政府民政局局長朱勤皓周一在記者會上表示，截至目前，「全市1.3萬個居民住宅社區，絕大部分已實現『封閉式管理』」，有關的入口管理措施包括：嚴控社區出入口數量、加強門崗力量配備、任何人進入必需接受詢問、進行登記並量體溫。如發現體溫異常，需及時報告並移送。

對一些出租屋較多的社區，將通過以房管人，積極落實出租房東主體責任，進一步督促來滬、返滬承租人行健康狀況資訊登記。如春節期間摸空門，需在門口貼上防疫通知和留言字條，一旦被撕立即上門查看。

另對部分外籍居民較多的社區，積極加強封閉式管理，居委會聯合物管、境外人員服務站，在社區入口製作中英文告示牌；在市郊農村，針對居民分散居住的特點，相關鎮、村將安排人員，加強路口管理。