新冠肺炎：檢查站拒戴口罩　醫院副院長遭免職

河南新鄭一名女子上周六（8日）經過檢查站時拒戴口罩，自稱是某醫院領導，威脅在場工作人員，連說了16次「我不戴」，其後揚長而去。該女子其後證實為新鄭市第三人民醫院副院長楚明輝，市衞健委已下令暫停其職務。市紀委監委亦已展開調查。

片段顯示，當日楚明輝駕車經過檢查站時，工作人員問及為何未戴口罩，她說：「我不想戴。」工作人員足足勸說了16次，楚明輝情緒激動，還是拒戴口罩。片段曝光後，有網友批評，身為醫務人員，在這關鍵時刻拒戴口罩，「不管是不是賭氣，都在知法犯法」。市紀委監委批評楚明輝存在不當言行，造成不良影響。

防控辦公室其後公布，楚明輝當日從隔離點返家途中，在龍湖雙湖大道接受檢查時沒有戴口罩，並與工作人員發生爭執，之後返回隔離點。新鄭市衞健委已對楚明輝進行通報批評。

此外，內蒙古電視台早前報道新城區新華東街街道辦事處所轄黨委社區，在疫情防控期間無人值守等問題。經查，呼和浩特市第一醫院黨委書記、院長李恆善遭黨內嚴重警告處分，被免去呼和浩特市衞健委黨組成員職務，另有11家單位、26人被點名通報。