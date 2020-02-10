新冠肺炎：讚李文亮好醫生　崔天凱稱不知誰要求封口

中國駐美國大使崔天凱於當地周日（9日）接受美媒訪問時，提到中國新冠肺炎疫情至今未受控，原因是全球科學家對病毒所知甚少。談到因公開疫情被訓誡的醫生李文亮，崔指其作為醫生從具體個案中產生警覺，但政府決策要基於更可靠的證據，需要考慮更多。

被問美方多次提出希望派專家幫助中方對抗疫情，卻被中方無視，崔不同意這說法，表示中國正與世界衞生組織協調，安排來自全球的專家前往中國，強調兩國在政府、疾控中心以及學術機構等層面都保持着緊密聯繫。

對於早前離世的李文亮，崔指其盡心盡職，是一位好醫生。李文亮因率先揭露疫情被公安訓誡，節目主持人問有關做法是否錯誤。崔便回答，不知是誰要讓他噤聲（即封口），但強調大家對病毒加深認知有一個過程，一開始各方當然存在不同看法或無法達成共識，可能李文亮更早識別到了危險正在逼近，而一些人反應則沒那麼快，關鍵在於當局一旦發現了不足，會盡全力糾正彌補。

針對美國國務卿蓬佩奧上周六（8日）批評中方正研究如何利用美國州縣和學術機構，擴大於當地的影響力，崔表示中美關係建基於兩國人民的友好情誼和相互理解。至於蓬佩奧指新疆存在「集中營」，崔強調說法純屬無稽之談、錯得離譜。