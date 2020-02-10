新冠肺炎：消毒卡賣斷貨　專家籲慎買

新冠肺炎肆虐，在口罩等防護物資仍然緊缺的情況下，各類消毒產品亦受到關注，其中一款形似職員證，宣稱會持續散發出二氧化氯、只要佩戴在身上就可殺菌防病毒的「消毒卡」，近日就在網上熱賣，甚至被搶購一空。惟有內地專家指，二氧化氯或引致呼吸道黏膜損傷或皮膚過敏，建議市民慎買。

內地各大網購平台均有出售「消毒卡」，產品大多產自日本，部分產自新西蘭，每個價格為幾十元至上百元不等。不過，產品原理介紹都大同小異，主要是「消毒卡」內的有效成分亞氯酸鈉與空氣作用，持續散發出穩定濃度的二氧化氯，可有效滅殺1米範圍內99.99%的細菌、真菌和病毒。

有商家宣稱，二氧化氯可氧化分解構成細菌、真菌、病毒的蛋白質，改變病毒和細菌的結構，令其失去活性。另有賣家稱，二氧化氯是安全的殺菌劑，有效抑菌時間長達1個月，甚至指「可代替口罩」。

清華大學化學系孫亞飛博士指，二氧化氯被認為是安全、無毒的綠色消毒劑，常用於食水消毒等，卻具有強氧化性，對人體、物體的傷害較大。在防疫特殊時期及內地缺少針對同類產品標準的情況下，不推薦市民盲目購買，更不能認為戴上後就能不戴口罩。