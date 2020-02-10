新冠肺炎：鍾南山指潛伏期最長24天　不排除出現「毒王」

由國家衞健委高級別專家組組長鍾南山領銜撰寫的《中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵》周日（9日）在網上發表，該篇論文回顧了來自全國31省市區、共1099宗病例，推斷新型冠狀病毒的潛伏期最長可達24天，且不排除有俗稱「毒王」的超級傳播者存在。

論文指出，研究的病例中有43.95%為武漢當地居民，其餘均為外地人，後者當中有26%未在近期前往武漢或曾接觸患者，僅1.18%患者與野生動物有過直接接觸。上述情況印證最近的媒體報道，如家族聚集性發病、無症狀感染者傳播、3階段暴發模式等出現。

在臨床特徵方面，入院時接受肺部CT檢查的840名患者中，有76.4%表現為肺炎，其中82.1%出現淋巴細胞減少，36.2%血小板減少，而嚴重病例會有白細胞減少症、淋巴細胞減少症、血小板減少症、C反應性升高蛋白水平等。

鍾南山等人在論文中表示，和之前在期刊《刺針》（The Lancet，大陸譯《柳葉刀》）上發表的兩項研究相比，基於更大的樣本量和在全國各地招募的病例，最新研究得出的病死率明顯變低，只有1.4%。當計入廣東的試點數據時，病死率更低至0.88%，原因是廣東採取了有效的預防措施。

鍾南山指，目前最關鍵的是確診病例增加的比率，若是比率持續下降，那就表明疫情形勢出現好轉。