中央軍委要求杜絕軍隊地方交往13項違紀行為

中央軍委政治工作部、後勤保障部、紀律檢查委員會聯合印發通知，要求堅決杜絕軍隊及地方單位來往中13項違規違紀行為，包括接受錢財慰問、接受宴請、以軍方身份為企業宣傳、出借場所舉辦非公務活動等，徹底消除軍地交叉地帶的正風肅紀盲區死角。

通知列出的禁止事件包括，接受地方單位、企業和個人以錢款慰問捐贈；接受可能影響執行公務的慰問捐贈；向地方單位提走訪要求、定慰問標準，以軍民共建、工作需要等名義要錢要物；擅自接受地方單位和個人贈送的車輛；侵佔、私分慰問品；違規向地方單位和人員贈送武器模型、徽章等禮品、慰問品；在舉辦會議時向與會者贈送紀念品。

另外禁止違規為地方領導提供住房、車輛、公勤等服務保障；以軍隊單位名義和軍人身份為企業拉項目、做代言；將部隊營區設施、內部場館、招待場所等資源用於地方非公務活動；利用職務影響和人脈資源等為個人謀私利；在地方單位兼職的黨員領導幹部領取除國家、軍隊明確規定外的薪酬、獎金；接受超出軍地交往標準的宴請。

通知要求，要從落實全面從嚴治黨、從嚴治軍的要求高度，深刻認識軍地交往紀律的重要意義，搞好宣傳教育，確保通知要求落到實處。