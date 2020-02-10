新冠肺炎：人口流動為沙士時6倍　專家稱未來4周嚴峻

隨着各地企業陸續復工，新冠肺炎疫情會否再次進一步加劇，成為各界最關注的問題。國家發改委研究員馮奎指出，目前國內的人口流動規模是沙士時候的6倍，預計未來4周內，北京、上海、深圳、廣州等大城市，在疫情防控上將面臨嚴峻考驗。

馮奎指出，有關部門應從整個城市或區域的角度，來做好疫情與防控的平衡，另建立由監管部門、企業、員工共同接受的評估與防控機制，並建立企業與防控體系之間的反應制度，明確企業的救治責任。另外，部分國際化企業管理較為規範，應先允許復工。

他提到武漢雖實施「封城」，但隔離措施沒有跟上，也未即時徵用足夠數量的酒店、體育館，全面隔離疑似患例，導致部分患者成為移動傳染源。他認為各大城市現在就要保持高度警惕，但盡量避免使用「封城」的方式，而是改用分級分類的精準隔離。

現在都要做兩個預演，一是小型社區要有隔離響應；二是在沒有大規模爆發的時候，要有建設集中隔離點、救治中心的預案。對於市政府來說，要創造基本的隔離條件，特別是監督落實14天的隔離要求，對於企業或個人也需要落實責任。