新冠肺炎：27名在華外籍人士確診　2人死亡

新冠病毒肺炎疫情持續，中國外交部發言人耿爽表示，截至周一（10日）上午8時，已有27名在華外籍人士確診感染新冠肺炎，其中3人已治癒出院，2人死亡，包括一名美國人、一名日本人，其餘22人正接受隔離治療。

耿爽強調，中方高度重視保護在湖北武漢的各國公民的生命安全和身體健康，已採取有效措施，及時解決他們的合理關切和要求。世界衞生組織譚德塞總幹事亦多次強調，不建議其他國家倉促撤僑，最好的辦法是留在原地並做好自我防護，希望世衛的專業意見能夠得到尊重。

另對於美國《華爾街日報》發表題為《中國是真正的亞洲病夫》的文章，耿爽再次要求該報公開正式道歉。他指出，該文章詆毀中國政府和人民抗疫的努力，且標題帶有種族主義色彩，違背客觀事實又違反職業道德。中方要求該報社道歉並查處相關責任人，惟對方至今仍在敷衍、搪塞；中方敦促《華爾街日報》正視中方關切，嚴肅回應中方的要求。

商務部市場建設司司長朱小良指出，目前已有50個大型農產品批發市場正常營業，20間大型連鎖超市分布於全國34個城市的7000多個門店，開業率逾9成2。商務部指，正在密切關注疫情對外貿的影響。