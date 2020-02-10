新冠肺炎︰衞健委指全國治癒比例上升　醫療救治效果顯現

新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周一（10日）召開記者會，介紹加強基層社區防疫的情況。國家衞健委新聞發言人米鋒表示，目前正處於防疫關鍵時期，通過當天數據分析，武漢、湖北乃至全國的治癒比例均明顯上升，反映各地醫療救治效果初步顯現。

米鋒指出，隨着各地陸續復工，必須強化社區防控網格化管理，做好春節後返程疫情防控工作。他又指，上月27日全國治癒比例只有1.3%，但當天的比例已上升至8.2%；而湖北亦由1.7%升至6.1%，武漢由2.6%升至6.2%，說明全國的醫療救治效果初步顯現；同時隨着對口醫療支援力量加強，床位供給增加，預料湖北及武漢救治能力將得到明顯提升。

米鋒又介紹「中國—世衞組織聯合專家考察組」的安排，此次考察的主要目的是雙方專家就當前疫情形勢和防控情況深入交流，為中國及全球各疫情國下一步防疫提供建議。世衞先遣組將於當天抵達北京，與中方就具體安排進行討論。

另外，民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良表示，要嚴格實施社區防控措施，加大對危害社區防控行為的執法力度。他指出，是否實行社區封閉管理須因地制宜，已實行的地區是否持續實行，要根據當地實際情況考慮，但地方政府要保障居民生產、生活持續有序運轉。