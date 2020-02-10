新冠肺炎︰研究指口罩經風筒熱吹風30分鐘後可重用

新冠肺炎疫情持續蔓延，各地醫療防資不足，民間更是「一罩難求」。內地官媒周一（10日）報道，復旦大學上海醫學院教育部/衞健委醫學分子病毒學實驗室和公共衞生學院在《微生物與感染》發表科研論文指，經實驗證實，已使用的一次性醫學口罩，以家用保鮮袋包裹，家用電熱風筒處理30分鐘後，即可再次使用。

事緣於中國工程院院士、復旦大學上海醫學院教授聞玉梅，上月底得悉醫用口罩緊缺後，立即建議病毒學實驗室易志剛副研究員和公共衞生學院闞海東教授進行研究；該團隊從上月31日起，僅7天便完成此次研究。在病毒實驗中，科研人員用流感病毒模擬冠狀病毒，把細胞培養的病毒定量後滴在口罩上，人工造成污染，再用烘箱或熱電風筒進行處理，其後再取口罩表面的病毒進行細胞培養，觀察病毒引起的細胞病變及定量檢驗病毒核酸。

實驗結果顯示，把口罩放到56℃烘箱或熱吹風30分鐘後，對口罩的濾留功能均無顯著影響；但經熱吹風30分鐘後，病毒幾乎完全被消滅，與沒有病毒的對照標本相當；而放到烘箱30分鐘後，由於有鍚盒包裹，未能完全消滅病毒。因此，研究證明一次性醫學口罩使用後，用電熱吹風處理30分鐘後即可再用，不影響其原有的功能。

此外，研究團隊還測定了風筒的「高檔」，1分30秒即可達到65℃。據報，這是有關口罩再生研究中，聯合病毒學與環境衞生學的跨學科實驗研究的探索。聞玉梅表示，希望文章提供的實驗數據，能緩解民用口罩緊缺的情況，但她叮囑︰「在非常時期，民間可以採取這一簡便技術，但不適合於其他時期或醫用單位。」