新冠肺炎︰專家指封閉隔離是有效防疫手段

倪明健表示，由於現時沒有預防性的疫苗，因此唯一有效的防治手段是居家隔離。

為應對新冠肺炎疫情蔓延，內地約80個城市先後實施社區封閉式管理。疫情防控專家接受內媒訪問時表示，封閉居家隔離是現時最有效及最牢固的防疫線，既可有效防控二代病例傳染，同時能篩查感染者，而每人應配合管理。

新疆自治區疾病預防控制中心流行病學主任醫師倪明健表示，由於現時沒有預防性的疫苗，因此唯一有效的防治手段是居家隔離。他解釋，早期內地防疫策略是隔離武漢旅行史或居住史的人群，以應對首個十四天的潛伏期；不過，隨着本地感染及二代病例的出現，因此預防下一個潛伏期變得相當重要，而這是居家隔離的目標。

倪明健形容，「宅」在家中是最好防護，原因是無病徵的感染者仍混雜在公眾，所以要採取封閉式隔離的管理方式，讓公眾保護自己免被感染，也能篩查出有病徵的感染者，「這可最大程度減少接觸病毒的機會，避免無病徵感染者傳染給他人」。

此外，倪明健呼籲社區實施封閉式管理的居民，注意營養、休息、消毒家居、勤洗手，也要在除霧霾天氣外多開窗換氣；外出時則要戴口罩及避免近距離接觸他人。