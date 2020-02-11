涉盜取逾億客戶資料　美國起訴4解放軍黑客

美國落案控告4名中國軍方人員，指他們於2017年入侵信貸評級機構Equifax，並盜取了數以億計美國人的個人資料，部分英國和加拿大的客戶亦受影響。中國政府暫未就控罪作回應。

法庭文件顯示，4人相信隸屬中國人民解放軍總參謀部第五十四研究所，又指4人花數周研究Equifax公司的系統，找出其漏洞，取得登入憑證並入侵安全網絡，肆無忌憚瀏覽並盜取個人數據。他們亦被控盜取貿易秘密，包括數據整編和數據庫設計。

Equifax公司稱該批黑客於2017年5月中起盜取數據，而並於7月底被發現，有關活動隨即中止 。逾1.47億美國人的個人資料被盜取，包括姓名和地址。Equifax擁有逾8.2億客戶的數據以及9100萬間公司的資料。

美國司法部巴爾形容，該次黑客攻擊是史上其中最大一宗偷取數據的事件。巴爾又指這是故意及大規模對美國人私人資訊的侵犯事件。聲明指︰「今天我們要中國人民解放軍就他們的刑事罪行負責，我們要提醒中國政府，我們可以移除互聯網中遮蓋身份的斗篷，找出一些國家多次利用攻擊我們的黑客的身份。」

由於涉案4人皆在中國，因此沒有人被扣留。雖然如此，美國官員視之為一個重要阻嚇，令外國黑客和其他國家知道，美方有能力找出他們。美國政府此前曾警告要關注中國政治和經濟的影響力，以及北京企圖盜取美國人的數據和科研及創新的內容。