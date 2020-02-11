失蹤少女淪性奴6年誕3孩　主犯僅囚15年惹議

轟動一時的河南「失蹤少女淪禽獸父子性奴」一案，早前在駐馬店市驛城區人民法院一審宣判，法院認為主犯鄭X敏（父）應對該案的全部犯罪後果承擔刑事責任，判處有期徒刑15年。惟受害人小沫（化名）的家屬認為量刑過輕，向驛城區人民檢察院提出抗訴申請，但該院周一（10日）回覆稱，對於小沫家屬抗訴申請不予支持，引起輿論哄動。

事緣於2012年5月，時齡僅14歲的小沫與哥哥爭吵，被哥哥掌摑後離家出走，但隨即被60多歲的鄭X敏拐走禁錮，期間更淪為鄭姓父子的性奴，6年間先後為父子2人誕下3名子女。直至2018年初，小沫母親李艾玲在街上派尋人啟事時，才巧遇小沫，但小沫隨後確診患精神分裂症，變得神志不清。案件曝光後，警方才着手調查，同年11月拘捕鄭姓父子。

至上月20日，案件在駐馬店市驛城區人民法院一審宣判。法院認為鄭X敏強行與未成年受害人發生性行為，且唆使其子鄭X牛對小沫對小沫實施性侵害，導致小沫先後與父子二人生育3名子女，其行為構成強姦罪；鄭X敏在共同犯罪中起主要作用，屬主犯，應承擔全部刑事責任。

至於鄭X敏的兒子鄭X牛，因被鑑定為「作案時符合精神分裂症診斷標準」，故檢察院對鄭X敏提起公訴時，已決定對鄭X牛另案處理，至今仍未有判決結果。

一審宣判後，小沫及家屬均認為法院對鄭X敏的量刑過輕，向驛城區人民檢察院提出抗訴申請。小沫的代理律師趙良善指出，法院認定鄭X敏明知小沫智力低下，仍禁錮強姦她，且時間長達6年，造成嚴重後果，加上鄭拒不認罪，應判處無期徒刑或死刑；惟檢察院回覆指，該院認為法院判決符合法律規定，不支持抗訴申請，同時提到鄭X敏已提出上訴。

趙指出，根據法律規定「上訴不加刑」，加上檢察院不支持抗訴，意味着鄭X敏的刑期最終不會超過15年。