新冠肺炎：發燒主動就診可獲獎金　網民憂群眾為錢扮病

湖北爆發的新冠肺炎疫情嚴重，市民患病均不敢外出。該省十堰市房縣日前發布《發熱病人就診獎勵辦法公告》，指市民若發燒並主動到醫院就診，就可獲1000元（人民幣，下同，約1132港元）獎金；措施在周日（9日）實行，兩日內已有近百人獲得獎金，惟有網民擔憂會引來一群貪財的「蝗蟲」。

房縣衞生健康局局長盧啟輝表示，為了調動潛在病例和切斷傳染源，最大限度收治疑似病例，遂推出上述政策；而在首天，就有48名發燒患者就診，他認為現金獎勵又可減輕患者負擔，效果十分顯著。此外，除了患者主動就趁，鄉鎮、村、組幹部排查或群眾舉報發現發燒人員，均可獲得500元（約566港元）獎勵。

但政策同時引來質疑，有網民擔憂有人假裝發燒騙取獎金，並且疫情下發燒就診既是義務，也是「法定責任」，不應通過獎勵的方式。國家行政學院公共管理教研部教授竹立家認為，疫情防控之中應有獎懲制度，但獎懲的對象應該是在一線奮戰的醫務人員；另通過現金獎勵病人的方式，不利於民眾樹立責任意識。