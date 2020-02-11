新冠肺炎：糧食資源短缺　2000噸凍豬肉將運抵武漢

新冠肺炎疫情持續惡化，湖北武漢市上月封城至今已逾半個月，市內糧食物資所剩無幾。為解決糧食不足問題，國家發改委及商務部已安排投放2000噸中央儲備凍豬肉，首批凍豬肉預計周二（11日）運抵武漢中央儲備庫。

發改委早前協調國鐵集團，把儲備凍豬肉運往武漢中央儲備庫，首批凍豬肉於周一（10日）上午從上海蘆潮站起運，周二下午將抵達武漢，其餘豬肉預計於周六（15日）全部運抵武漢。發改委將與商務部等有關部門，根據武漢及周邊豬肉市場供需形勢擇機投放，增加市場供應。

目前，武漢市已有7間糧食加工企業復產，每天可提供510噸大米及100噸麵粉。對於目前企業面臨的貨源、運輸等製約復產問題，國家發改委正指導湖北省、武漢市發改委保障市場供應。

另外，湖北咸寧市市場監督管理局周二發出通知，要求全市所有零售藥店，在疫情期間暫停向市民銷售治療發燒、咳嗽的藥物，並要在購藥者進店時測量體溫。若發現有購藥者發燒，藥店需及時報告屬地鄉鎮（街道）防控指揮部和衞生院，而有上述症狀的民眾應盡快到醫院就診。