新冠肺炎：世衞總幹事警告　疫情可能成燎原大火

新冠肺炎疫情肆虐全球，世界衞生組織密切關注法國及英國的最新確診病例，患者事前並沒有前往中國旅遊。世衞總幹事譚德塞周一（10日）警告，即使全球確診病例不多，但要慎防星星之火足以燎原。

英國政府周一證實，一名英國男子早前在新加坡出席會議時感染新型冠狀病毒，返回英國途中，曾在法國阿爾卑斯山區一個滑雪營地停留，導致4名英國成人和1名兒童感染。譚德塞在世衞的瑞士日內瓦總部表示，即使只有少部分的確診病例，火花也可能演變成大火，但目前僅是火花的程度。他強調，世衞的目標仍是抑制疫情，呼籲各國團結一致與病毒鬥爭，防止疫情演變成更大的「火災」。

世衞上周從應急基金中撥出900萬美元（約7020萬港元）抗疫，並要求成員國捐款幫助抗疫工作，譚德塞上周指出，世衞已收到蓋茨‧梅林達基金會及日本的捐款。世界銀行行長馬爾帕斯稱，世銀正與世衞合作，向中國提供醫療與衞生政策協助，並分享應對過去衞生危機的經驗。但馬爾帕斯指中國擁有龐大外匯儲備，不會考慮向中國提供新貸款。