新冠肺炎：官方改統計方式　無臨床症狀不列為確診

新冠肺炎全國確診及死亡病例數字持續高企，但湖北以外地區新增病例連續7天下降。據國家衞健委上周四（6日）公布的第四版新冠肺炎防控方案，要求各地各級醫療衞生機構上報病例時，把在病毒核酸檢測呈陽性反應，但未出現症狀的患者，歸類為無症狀感染者，須待發病時才算作確診病例。

方案要求，各地各級醫療衞生機構發現符合疑似病例、臨床診斷病例（僅限湖北省）、確診病例及無症狀感染者時，應於2小時內網絡直報。不具備網絡直報條件的醫療衞生機構，應立即向當地縣區級疾控機構報告，並於2小時內將填寫完成的傳染病報告卡寄出，縣區級疾控機構收到報告後，應立即透過網絡上報。

網絡直報中供選擇的病種分類分別是疑似病例、臨床診斷病例（僅限湖北省）、確診病例及陽性檢測。其中，臨床診斷病例（僅限湖北省）和確診病例的臨床嚴重程度，分為輕型、普通型、重型及危重型，而陽性檢測特指無症狀感染者。

上報的疑似病例、臨床診斷病例（僅限湖北省）需根據檢測結果，修正為確診病例或及時排除。而無症狀感染者如出現臨床表現，需及時修正為確診病例。據國家衞健委上周發表的新冠肺炎第五版診療方案，首次提到「無症狀感染者也可能成為傳染源」，又指出病毒除可經由呼吸道飛沫傳播，接觸也是主要傳播途徑。