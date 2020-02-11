新冠肺炎：官方要求民生企業立即復工　出現病例毋須關閉

國務院聯防聯控機制周二（11日）舉行記者會，國家衞健委、發改委、人社部等負責人交代防疫及復工等問題。會上表示，除湖北省外，其他省區市逐漸復工，有關部門將嚴格制止以審批等方式，限制企業復工復產。如企業在復工後發現確診患者，應全面排查密切接觸者，集中隔離觀察14天，但一般情況下不需要關閉企業。

國家發改委秘書長叢亮表示，重要民生領域要立即復工復產，其他不具備條件的企業可以延遲。他要求企業要配備消毒藥水、探熱設備等物資，為員工配發口罩等防護用品，切實保障職工的合法權益，未休假的工資報酬應該按照有關的政策保障落實。

目前關鍵醫療物資、能源、糧食、交通物流等領域企業已相繼恢復生產，截至周一（10日），生產口罩及防護服的企業復工率超過76%及77%，糧食生產企業94.6%，煤礦企業57.8%，天然氣等供應充足。但人手物資不足、資金壓力大等問題仍然存在。

交通運輸部運輸服務司司長徐亞華指，從即日起至下周二（18日），預計將有1.6億人陸續返回工作地。交通運輸部已下令嚴禁擅自封閉高速公路出入口、挖斷農村公路，或擅自在公路服務區設置防控檢疫點。該部將指導轄下的省級部門，開通已封閉的公路。

人社部就業促進司司長張瑩指，疫情相關行業缺工明顯，部分求職活動暫時性推遲。但隨着疫情緩解，企業將加快復工復產，積累的消費和投資將繼續釋放，中國經濟長期向好及就業穩定的基本面沒有改變。