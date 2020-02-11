新冠肺炎：被困鑽石公主號　8旬翁咳血向台政府求助

郵輪鑽石公主號接載過感染新冠肺炎的香港80歲老翁後，停泊在日本橫濱海域防疫隔離，至今累計有135人確診。郵輪上約有20名台灣籍人士，其中一名8旬老翁連日咳嗽，甚至咳出血，其子周一（10日）寫信向台灣的蔡英文總統求助，希望父親可先落船隔離。

台媒引述一名台籍麥姓乘客表示，他與85歲的父親同住沒有窗戶的內艙，兩人連日咳嗽，父親更嚴重至咳出血。他見狀立即請船醫看診，直至晚上才有2名穿着防護衣的人員入房篩檢，他手指床單上的血漬，但對方似乎聽不懂英文。他在信中寫道：「真的要求不多，至少先讓家父出去，下船隔離。」他指仍可讓日本政府繼續隔離檢疫，希望台灣政府能提供協助，並稱至今未有與任何官員聯絡上。

據此前報道， 台灣籍乘客所提出的要求，包括希望日本政府針對船上所有人進行病毒篩檢、希望政府盡快接他們返台、需要降血壓藥等。台灣駐日代表處表示，已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，目前正與日方保持密切聯繫，日方已依據乘客的需求陸續送出有關醫藥品，將盡快回應相關需求。