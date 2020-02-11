新冠肺炎：佛山扣120萬假口罩　價值500萬元人民幣

廣東佛山市政府周一（11日）舉行新聞發布會，交代新冠肺炎防控工作的成果。警方在會上表示，疫情期間扣查逾120萬個冒牌或劣質口罩，價值近500萬元人民幣（約556萬港元）。

佛山公安表示，重點打擊利用疫情哄抬物價、囤積居奇、製售假冒偽劣疫情防控產品等違法犯罪問題。截至周日（9日），佛山累計出動警力、村居治保等力量24.5萬人次，對確診病例的密切接觸者、來自疫情發生地和疫情重點地區人士、發燒門診病人等三類人員作地氈式檢查，有效阻斷疫情在村居擴散蔓延。

警方在全市國道、省道、高速公路出口等設置公路聯合檢疫站106個，對所有車輛「逢車必查，逢人必檢」，累計檢查車輛177.5萬輛次、人員318.5萬人次，找出發燒者47人，轉送隔離79人。警方又協助衞健部門隔離疑似患者3472人，運輸隔離人員2439人次，協助送治494次，累計發現疑似患者70人。

會上亦提到疫情犯罪案例，一名唐姓患者上月22日到南海區探親，隨後因發燒、咳嗽3次到醫院求醫，但他刻意向醫生隱瞞曾到過疫區，亦未戴口罩做防護隔離措施，直到入院後才肯如實交代。警方以涉危險方法危害公共安全罪，對唐某立案調查。在上月23日至本月8日，佛山公安共接報223宗涉疫情的案件，查處違法犯罪者27人，刑事拘留23人。