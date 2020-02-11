新冠肺炎：省人大常委會緊急立法　禁濫食及交易野味

新冠肺炎疫情防控進入關鍵期之際，廣東省13屆人大常委會周二（11日）舉行第18次會議，就疫情防控緊急立法，並即日實施特別決定。該特別決定明確禁止濫食及交易野生動物，嚴禁農貿市場、餐飲單位、商場超市、電商平台等交易、消費場所開展野生動物交易、消費活動，終止日期將由廣東省人大常委會另行公布。

根據廣東省人大常委會公告，特別決定從野生動物交易消費、食用及違法責任三處作出明確規定，禁止出售、購買、利用、運輸、攜帶、寄遞野生動物及其製品。購買野生動物及其製品，發布有關廣告、提供交易及濫食野生動物的人士，將會追究刑責。在個人責任方面，要求民眾革除濫食野生動物的陋習，養成文明、衞生的飲食習慣。

特別決定亦明令各級行政執政機關、司法機關嚴厲查處哄抬防疫用品、藥品或民生用品價格，生產、銷售偽劣的防護產品、物資、藥品、醫用器材；以及造謠傳謠、抗拒疫情防控、暴力傷醫及擾亂市場秩序人士，追究刑事。

此外，為了加強疫情防控工作，特別決定授權縣級以上政府，可在醫療衞生、防疫管理、隔離觀察、交通運輸、社區管理、市場管理及野生動物管理等12個方面，制訂及執行臨時性應急行政管理措施。各地可根據防控需要，與周邊地區建立疫情防控合作機制，加強溝通及工作協同，做好疫情聯防聯控。

同時，特別決定也強調堅持全國全省「一盤棋」，各地要服從國家和省統一指揮、統一協調、統一調度，個別地方在採取「封城」等重大行政管制措施時應履行向上級政府報備等法定程序。