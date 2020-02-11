新冠肺炎：農村防護意識薄弱　逾83%疫情為家庭傳染

國務院聯防聯控機制周二（11日）下午在北京召開新聞發布會，介紹目前農村疫情防控的情況。國家衞健委基層衞生健康司司長聶春雷表示，農村疫情防護存在困難，民眾對疫情認識不足，忽略日常防護，而農村醫療衞生差，醫生人手和資源不足等問題，都會增加農村防疫困難。

聶春雷指出，村民對疫情的防護意識薄弱，令相關防護措施難以落實；他們受傳統風俗習慣影響，過年、過節、喜事和喪事等都喜歡聚集飲宴，令疫情更容易擴散；而農村地區醫療衞生條件較差、醫生不足和防護資源等問題，都會加大防疫難度。

中國疾控中心流行病學專家吳尊友表示，聚集性疫情有83%以上都發生在家庭中，涉及患者年齡由嬰幼兒到老人，範圍較廣，主要首例病人曾到過湖北或武漢旅遊、生活等，在家庭生活接觸、聚餐和照顧患者的家人中傳播。惟民眾防護意識薄弱，繼而進一步傳染予他人，農村已出現第三代和第四代感染者。

另會上也提及，聚集性疫情還會出現在醫療機構、飲食服務、農村村莊、超市商場和交通工具等。國家衞健委表示，湖北武漢正加快對疑似病患的隔離治療和檢測，自上周三（5日）的2071宗疑似病例，下降至周一（10日）的961宗。