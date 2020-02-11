新冠肺炎：春節後復工第二日　企業加強檢測員工體溫

周二（11日）是春節長假結束後復工第二日，因新冠肺炎疫情停運的企業陸續復工。在北京，位於鐵路線樞紐的豐台站工程準備復工，近千工人上班，承建商制訂嚴格的管理制度，安排專職衞生員和聯絡員，每日消毒及為工人量體溫。

接壤京畿重地的河北雄安新區內21個重點項目復工，其中6個未受疫情影響，春節期間持續開工。四川成都天府機場的工程項目，已有數十名工人返回工地，出入口均有專人手持體溫槍，檢測每名工人體溫，一旦發現體溫異常者，立即通知疫情防控部門，送至指定的發熱門診就診。

雲南昆明國際花卉拍賣交易中心、斗南花卉電子交易中心等的大型花卉市場周一（10日）已恢復運作，來自各地的商家戴着口罩進場，在交易大廳競拍。此外，在浙江、福建、安徽等地的工廠也陸續解決人手問題，準備或開始投入生產。

至於有多間大型科技企業進駐的深圳，因部分企業允許員工在家作業，市面仍較為冷清。內媒記者周二到該市地標的平安金融中心了解，負責人稱大多數上班族仍處於遠程線上辦公的狀態，未有返回辦公室。目前大樓進出需雙向測溫，公共區域每兩小時消毒，升降機則是隔小時消毒，確保病毒不會因復工而傳播。