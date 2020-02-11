新冠肺炎：廣州深圳立法　政府可徵用私企房屋物資防疫

廣州人大常委授權市政府，可徵用疫情防控所需的房屋。

新冠肺炎疫情席捲全國，廣州市第15屆人大常委會於周二（11日）召開第33次會議，通過「依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作的決定」，規定市、區政府可在必要時，向單位或者個人徵用疫情防控所需的房屋、場地、交通工具，以及相關設施、設備，直至另行通知；同日深圳市亦通過了類似的決定。

根據廣州市人大常委會公告，市、區政府可依法臨時徵用疫情防控所需的房屋、場地、交通工具等，並要求相關企業組織供給、生產疫情防控物資及生活必需品。市、區政府應向被徵用的單位或個人，發出個人應急處置徵用令，依法給予補償並及時歸還。

此外，市、區政府和市、區防控新冠肺炎疫情工作指揮部可根據疫情防控需要，在醫療衞生、防疫管理、隔離觀察、交通運輸及野生動物管理等方面，制訂臨時應急行政管理措施或發布決定、命令、通告等，並報市、區人大常委會備案。

公告亦指出，廣州市、區人民法院、人民檢察院及仲裁委員會等，應積極履行職責，依法嚴懲妨礙疫情防控的違法犯罪行為。執法機關需嚴厲查處囤積居奇、哄抬防控物資和民生商品價格的違法行為，嚴厲打擊抗拒疫情防控、暴力傷醫、制假售假、造謠傳謠等違法行為。

深圳市第六屆人民代表大會同日通過《決定》，指市、區疫情防控指揮機構，在必要時可徵用轄區內單位或者個人的設備、設施、場地、交通工具和其他物資，已供防疫；同時有權要求各企業組織，提供相應的疫情防控物資和生活必需品。