新冠肺炎：防控現漏洞　中央指導組約談官員

湖北武漢新冠肺炎疫情蔓延，當地多個官員因防疫工作不足被撤職等懲罰。近日有官媒報道稱，在確診患者轉院隔離時，街道辦和社區工作人員未有跟車協助轉院，令對方在長時間等候中情緒失控。中央近日派指導組到湖北調查各級官員的防疫工作，約談武漢副市長等3名官員。

官媒周日（9日）報道稱，確診患者轉往武漢同濟醫院過程中，武昌區官員被批工作滯後，交更銜接和組織混亂，轉院的車輛條件惡劣等問題，患者情緒失控。中央指導組在約談會上表示，新冠肺炎疫情嚴重，各級官員都要重視患者的治療和防控工作，相關官員行為惡劣。

被中央指導組約談的官員包括，武漢市副市長陳邂馨、武漢市武昌區區長余松、洪山區區長林文書。指導組要求相關官員向每個患者賠禮道歉，上述3人需反省在防控工作該負的責任，並向上級部門寫檢討書。

3名官員承認在防控工作中存在不足的地方，會認真檢討和整改相關問題。指導組強調，防控工作被揭存在各種問題，對於失職塞責的官員，會嚴肅問責，要求各級官員注重防控工作的重要性。