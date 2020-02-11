新冠肺炎：警扣查120萬「三無」口罩

新冠肺炎疫情蔓延全國，在防護用品短缺之下，仍有不法分子趁機圖利。湖南常德市警方周一（10日）通報，該局日前破獲一個生產假冒偽劣口罩的集團，查扣120餘萬個「三無」口罩，3名疑犯被依法採取刑事強制措施。

鼎城區公安局治安大隊日前接獲市、區市場監管部門協查通報，稱有人大量分裝銷售來歷不明的口罩。警方立即到場調查，發現20餘名工人在沒有任何衞生防護措施下，在露天分裝銷售口罩，當場拘捕魯某兵、魯某遠、姚某等3名負責人，扣押用以分裝銷售的「三無」口罩及17783個包裝盒。

經查，3人在網上聯繫湖北某民用口罩生產企業，於上月25日至28日期間，分3批購入價值100餘萬元（人民幣，下同，約113萬港元）的口罩，共230餘萬隻。他們將口罩運抵常德市鼎城區，再僱請人員按照網絡訂單數量，將同一批次口罩分裝後發貨銷售。

經檢查，分裝口罩並無生產批號、廠名廠址、產品合格證明，疑犯曾以達到醫用防護標準的口罩為名宣傳。他們以每個0.4至0.5元（約0.45至0.57港元）的價格購入口罩，分裝後再以每個2元（約2.3港元）的價格售出，更以4.99元（約5.7港元）的價格在網上銷售。截至案發前，3人共批發賣出逾100萬隻假冒偽劣口罩。