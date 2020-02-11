新冠肺炎：受疫情影響　餐飲零售業每周損失1萬億人民幣

新冠肺炎疫情肆虐，外界預料疫情將重挫中國經濟。外媒報道，中國的餐飲零售業，或每周損失1萬億元（人民幣，下同，約1.2萬億港元）。而因中國目前已為世界第二大經濟體，其經濟影響將比2003年SARS疫情嚴重。

報道指出，中美剛剛簽署首階段貿易協議，經濟影響暫緩，不料隨即發生肺炎疫情，多市實行「封城」，令消費驟降，如新春期間的賀歲檔電影，均取消上映，影視行業顆粒無收。據去年數據，春節檔票房為59億元（約67億港元）；旅遊業為5千億元（約5600億港元）。

中國交通銀行金融研究中心報告稱，本次疫情對經濟的衝擊大於SARS，預計第一季度消費增速下降，1、2月更可能出現負增長，受影響最嚴重的行業是旅遊、住宿、餐飲、交通行業。

疫情同時影響生產端經濟，大批工廠在春節後面臨「開工難」的問題。投行摩根士丹利分析，工廠延長停工可能拖累工業生產和貿易，今明兩年的GDP增速最差可降至5%及5.5%。

報道最後指出，2003年中國處於全球化紅利和人口紅利的鼎盛時間，即使受SARS疫情衝擊，仍全年GDP仍有兩位數高增長。惟當前中國經濟放緩，若情況持續，部分中小企業或面臨生存壓力。