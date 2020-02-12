趣聞：台女借男同事USB手指　打開驚現「奇怪影片」

「剛剛跟同事借隨身碟（USB手指）Copy開會資料，結果……」一名台灣女網民在Facebook專頁「爆怨公社」稱，她與男同事借USB手指，結果在上司和同事面前打開後，非但不見開會要用的資料，反出現多部奇怪影片，部分檔案名使人相當尷尬。

女事主分享了3張照片，第一張是會議室的投影機畫面，可見男同事的USB手指有7個影片檔案，都是較舊的RMVB格式，最舊一部的修改日期顯示為2005年。然而更吸引目光的是，檔名不但標明演出的女主角，甚至直接點出劇情。

另外2張是女事主和男同事的對話截圖，可見男同事發現借錯USB後非常緊張，緊緊5分鐘連發多次短訊，「剛剛的隨身碟妳有打開了嗎？」、「我好像拿錯了」、「妳待會在6F會議室？還是8樓？」期間還打了兩次電話，但當女事主看到時，卻為時已晚。

女事主拍下同事坐好開會的畫面，而正前方則是投影屏幕，連聲抱怨：「來不及了……我在6樓會議室。我真的會被你害死。」男同事得知後，回傳了一個絕望的表情。

事件引起網民熱烈討論，「起碼知道他喜歡看的類型了」、「看片名，你同事喜歡SOD哦」、「陪同事走過人生低潮的D槽」、「人家的秘密被你找出來了」、「請你同事要更新一下，現在都2020了」、「上班看到這個憋笑到我快內傷了。」