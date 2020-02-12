新冠肺炎：市民設計消毒屋抗疫　專家稱難評估消毒效果

新冠肺炎疫情持續，內地市民為加強防疫而設計多個消毒方法。廣東深圳市區近日出現多個消毒屋供市民消毒，惟消毒屋大多都是臨時搭建，只在四周圍上塑膠布形成封閉空間，其消毒成效引來質疑。內地傳媒周二（11日）報道，有專家認為消毒效果難以評估，建議人和物分開消毒更為有效。

據屋苑物業員工介紹，自製消毒屋分別是在屋內擺已加入消毒劑的加濕器，消毒水在加濕器的作用下形成白霧，對人進行霧化消毒，「居民進入後就會被自動全身消毒」；而大部分消毒屋主要使用均是二氧化氯。

福田區疾控中心副主任劉霞表示，二氧化氯的劑量不同，對人體和物品的消毒程度具有不同效果，因此不能對人和物同時進行有效的消毒。另消毒劑需在指定濃度下，維持一定的時間才具消毒效果；在濃度極低的霧化消毒劑中通過，消毒效果很難評估。

劉霞又指出，根據國家規定，空氣消毒強調避開人體進行消毒，如果人經過可能會對眼睛、皮膚和呼吸道造成損傷；遂建議各屋苑在採用消毒方式時要理性，不建議大規模推廣消毒屋。