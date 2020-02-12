籲北京停止脅迫台灣　美國務院促兩岸對話

針對解放軍軍機日前24小時內兩度繞台，美國國務院發言人周二（11日）呼籲，北京應立即停止脅迫行為，並恢復與台灣當局對話。台灣的國防部長嚴德發同日前往空軍作戰指揮部聽取簡報並勉慰官兵時，引述抗戰空軍先烈高志航的說話稱，「身為中華民國空軍，我們不會讓敵機飛在頭上耀武揚威」。

大陸國台辦發言人馬曉光周一（10日）表示，民進黨當局領導人近來不斷發表含「兩國論」的分裂言論，加緊策劃台美勾連新動作，藉機謀「獨」。他指，解放軍的行動是維護國家主權與領土完整，以及台海和平穩定。

美國國務院發言人以背景說明方式回覆台媒時稱，美台在非官方關係的基礎上，美方透過美國在台協會（AIT），台灣透過駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）進行正常互動，包括軍售、互訪、貿易協商、教育與文化交流。

該發言人又指，根據台灣關係法，美方關注任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉，兩岸關係穩定符合美國利益。該發言人強調，北京片面改變台海現狀的行為，不但無助區域和平穩定，反而破壞數十年來和平穩定發展的架構。