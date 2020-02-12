新冠肺炎：童書指果子狸全身是寶　武漢大學出版社急下架

野味被指是新冠肺炎病毒的傳染源，令全國人民聞之色變。有內地網民近日發現，由武漢大學出版社有限公司（下稱武漢大學出版社）出版的兒童書籍中，指野生動物果子狸的肉可吃，更是稀有山珍，掀起爭議。武漢大學出版社周二（11日）表示，已通知全國各銷售網點全面下架。

網傳圖片可見，《動物小百科》書籍內文指「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃，是我國歷史悠久的稀有山珍」。書籍亦指果子狸的脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，也可以醫治燙傷，而果子狸的皮毛可製成皮手套，尾毛及針毛亦可製成毛刷及畫筆。

武漢大學出版社回應指，注意到《動物小百科》中對果子狸的不當表述，已第一時間全面下架該書，其他相關事宜正繼續調查處理中。

此外，國際權威醫學雜誌《刺針》上周五（7日）刊登中國學者的評論，指中國民間對於醫食同源哲學的癡迷，如認為進食鹿或老虎的腎臟和陰莖可壯陽；以及誤以為野生動物的肉及製品有治療作用，如吃穿山甲肉有助緩解風濕病等，可能導致自然界中的病毒感染人類。要避免這一後果，人們要改變以往的飲食、健康觀念，與自然和諧文明共處。