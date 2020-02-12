新冠肺炎：5部門發出通知　嚴打水產以外野味交易

為了響應中央嚴打野生動物交易活動，河南省5個部門周一（10日）下發通知，要求全省的農貿市場、超市、餐廳及網購平台等，禁止捕撈水產以外的任何野生動物交易，並關閉全省的野生動物交易市場。省林業局周二（11日）派出4個工作組，到省會鄭州的海鮮及農貿等綜合市場明查暗訪。

河南省公安廳、省農業農村廳、省市場監督管理局、鄭州海關及省林業局發出通知，要求在全省聯合開展打擊野生動物違規交易專項執法行動，以阻斷可能的傳染源及傳播途徑。通知要求，河南全省嚴格落實關閉野生動物交易市場的措施，嚴禁野生動物對外擴散及轉運販賣，違例人士依法嚴肅查處，經營場所者分別予以停業整頓及查封，涉嫌犯罪人士移交公安機關處理。

除捕撈水產品外，嚴禁河南全省範圍內農（集）貿市場、超市、餐飲單位、電商平台等經營場所開展任何形式的野生動物交易活動，對相關經營單位一律停業整頓，經營場所一律查封。

此外，通知亦規定，河南全省須對野生動物飼養繁育場所實施封控隔離，在場所周邊設置隔離警示標識，並嚴禁任何野生動物及製品進出。違法出售、購買、運輸、攜帶、寄遞野生動物及製品等行為的人士，將根據野生動物保護法、動物防疫法等法律法規重罰。

通知指出，河南省各地部門要充分發揮打擊野生動植物非法貿易部門聯席會議等協調機制作用，強化協調配合，及時受理對相關案件的投訴舉報，快查快辦，對大案要案及時予以曝光，震懾不法分子，教育社會大眾。