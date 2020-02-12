新冠肺炎：放寬疑似標準　省衞健委首公布臨床診斷病例數字

湖北省衞健委周三（12日）首次公布新冠肺炎臨床診斷病例數字，現有疑似病例11295人，當日排除6756人。當日新增臨床診斷病例4890例，現有臨床診斷病例10567例。疑似病例、臨床診斷病例集中隔離15,514人。武漢大學中南醫院的影像科副主任張笑春早前表示，核酸檢測採樣存在局限，建議對疑似患者多點採樣，並以肺部CT影像配合。

報道指，國家衞健委在疫情發生後，不斷更新《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，於上周三（5日）發布試行第五版。該版本的診療方案在病例診斷上，把湖北省和湖北省以外其他省份區分。湖北以外省份仍然分為疑似病例和確診病例兩類，而湖北增加臨床診斷分類。

湖北省的疑似病例標準修改為：無論有沒有流行病學史，只要符合發燒或呼吸道症狀；發病早期白細胞總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少兩項臨床表現，便可考慮為疑似病例，相當於把疑似病例標準放寬。而疑似病例具有肺炎影像學特徵者，為臨床診斷病例。

張笑春指，由於核酸檢測採集的樣本通常是口咽或鼻咽的分泌物，但患者肺泡的病毒載量及上升到呼吸道的病毒載量可能有分別。加上核酸試劑盒研發時間短，穩定性不高，可能導致假陰性比例高，她建議反覆採集樣本作核酸檢測，並提取糞便及血液等檢測。