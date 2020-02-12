不滿妻子照腸鏡未麻醉　莽漢捅死醫生判死伏法

安徽一名男子於2008年陪同妻子前往醫院求醫時，因不滿妻子照腸鏡時沒有麻醉，與醫生衝突，並取出彈弓刀捅死對方，案件經兩次審理均判處行兇男子死刑。宣城市中級人民法院周三（12日）遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，驗明死囚正身後，押赴刑場執行死刑。

案情指，2018年3月14日下午2時許，衞敏陪同曹姓妻子到涇縣人民醫院接受腸鏡檢查，衞敏要求院方替妻子麻醉遭拒，其後趙姓醫生替曹女檢查時，曹女因疼痛導致身體不受控制，衞敏於是叫停檢查。之後護士將曹女的檢查報告交予衞敏，他心生不滿便在醫院內辱罵醫生，趙某聞聲上前欲勸阻，衞敏不但毆打他，更從腰間拿出一把摺疊彈弓刀刺向趙某胸部，最終趙某因心臟破裂，搶救無效不治。

同年10月，宣城中院對案件一審，以故意殺人罪判衞敏死刑，剝奪政治權利終身。衞敏不服上訴，經安徽省高院二審裁定，維持一審判決，並經最高院覆核確定。執行死刑前，宣城中院依法安排衞敏會見親屬。而在執行現場，由檢察機關派員臨場監督。

衞敏自1995年起先後因犯投毒、搶劫、強姦、故意傷害等罪，被法院4次判處有期徒刑，2015年10月刑滿獲釋。