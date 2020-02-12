新冠肺炎：學校復課安排　湖北學生返校需隔離

內地新冠肺炎疫情持續蔓延，國務院聯防聯控機制周三（12日）下午在北京召開新聞發布會，介紹各地學校開學的情況。會上提及，新增確診病例數由上周二（4日）的3887宗下降到周二（11日）的2015宗，降幅達48.2%，新增疑似病例下降37.3%。國家衞健委新聞發言人米鋒表示，疫情形勢仍然十分嚴峻，但在一系列有力措施推動下，疫情形勢總體上出現一些積極變化。

教育部高校學生司司長王輝表示，受封城影響，湖北學生需等到解封后才能返校上課，他們返校後需進行單獨隔離，外地學生到湖北讀書，亦需在解封後前往；至於其他地區學校是否延期開學，則由當地教育部門決定。除網絡直播上課外，當局將推出22個網絡課程平台共2.4萬個課程供學生學習，並在下周一（17日）在官方電視台播出教學內容，解決偏遠山區網絡信號弱等問題。

另教育部明確規定，原定今年3至4月舉行的自劃線高校考研覆試、考博覆試將延遲舉行，直至另行通知。同時教育部高等教育司司長吳岩表示，特別不提倡高校在疫情期間，要求每一位老師都要製作直播課。

有關疫情影響經濟導致大學生實習、就業困難等問題，王輝表示，暫停教育系統舉辦的各類高校畢業生現場招聘活動，加強網上就業服務；各校將適當減免實習學分的政策，根據疫情變化，調整大學畢業論文、答辯等安排，惟全國碩士研究生覆試和高考安排等，暫未知是否延遲考試。

另對於留學生將延長註冊入學時間和簽證問題，部分留學生無法到國外院校開學的情況，駐外使領館的教育部門將與當地的教學部門和學校溝通，協助延長留學生開學註冊等安排。