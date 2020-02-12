解放軍轟炸機編隊繞台飛行　殲11B首次護航

解放軍空軍於周日及周一（9日及10日）一連兩天，組織轟6K轟炸機編隊繞台飛行，執行遠航訓練。這次訓練的最大亮點，是護航戰機首次由殲11B/BS擔任。內地的軍事新聞網分析指，此舉不但顯示殲11B/BS具備遠海作戰能力，更意味自製的太行引擎已徹底發揮力量。

過往轟6K的護航任務大多由俄製戰機執行，最初是蘇30MKK戰機。該機是雙座戰機，可由兩名機師在途中輪流操縱。解放軍空軍為了鍛煉部隊，後來改用單座戰機執行護航任務，例如殲11A，前年又出動最新的蘇35SK戰機。外界猜測，殲11B配備的太行引擎可能有問題，導致它不能執行遠洋作戰任務，因此遲遲沒有出現在護航任務中。

不過，解放軍海軍航空兵大量裝備殲11BH/BSH，空軍曾派出殲11B千里機動，遠赴南海永興島機場接受空戰訓練，顯示殲11B具備海上作戰能力，太行引擎在海洋環境下亦沒有問題。

殲-11B現在才為轟6K護航，可能與部署地點有關，解放軍的蘇27SK、蘇30MKK與蘇35部署地點多在華南，而殲-11B多在在北方，執行轟6K護航任務時，就近派遣蘇27SK及蘇-30MKK更快更方便。由於考慮到要鍛煉更多部隊，如今解放軍空軍也讓殲11B南下，執行轟6K護航任務。