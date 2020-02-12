新冠肺炎：疫情影響航空業　客貨運同比降5.3%至9.8%

內地新冠肺炎疫情持續蔓延，部分行業大受打擊。中國民用航空局周三（12日）召開新聞發布會，據上月數據顯示，國內外的客運和貨運均比上年同期下降5.3%至9.8%，一改以往春運後快速增長的趨勢，出現快速下降的情況。會上提及，會加強飛機通風、消毒等，所有旅客進行體溫檢測，降低病毒在飛機上傳播的可能。

民航局新聞發言人熊杰表示，1月的旅客運輸量共有5060.2萬人次，同比下降5.3%。其中國內航線為4401.1萬人次，同比下降7%；國際航線為659.2萬人次，同比增長8.4%。惟國內和國際航線的旅客量在1月下旬開始快速下降。

另在貨運方面，1月貨郵運輸量60.6萬噸，同比下降9.8%。其中國內航線同比下降11.1%，而國際航線同比下降6.7%。整個行業在上月23日後，亦出現快速下降的情況。熊杰表示，新冠肺炎對民航產生巨大影響，航班量大幅減少。

在飛機消毒方面，民航局飛行標準司司長朱濤表示，載客飛機上安裝高效空氣過濾器，對於0.3微米的污染顆粒物的過濾率達99.9%以上。對於空服員等員工要求，在工作前會測量體溫，防止「帶病上崗」的情況。