新冠肺炎：網傳3病童死後藏一屍袋　醫院氧氣不足

內地新冠肺炎確診和死亡數字不斷上升，近日社交網流傳畫面顯示，有醫院由於屍袋不夠用，將3個小童的屍體放在一個成人用的屍袋內。不少網民在網上發文求助，指湖北武漢醫院床位不足，導致有患者無法入院，只能在家等死。

網傳疑似是內地醫院急症室閉路電視畫面，顯示3名戴上口罩的幼童屍體放入一個屍袋，網民怒指內地官方隱瞞疫情死亡數字。不過亦有網民質疑，感染新冠肺炎的患者是用黃色屍袋，與片段中顯示的屍袋顏色有別。

另一方面，武漢為應付大量患者的住院需求，除興建雷神山、火神山醫院外，又將運動場館等設施改建成多家方艙醫院。儘管如此，微博一名為「肺炎患者求助超話」的相關話題，有大量來自患者家屬發文求助，內容多指家人雖然染病，卻因醫院床位不足而被拒收。

其中一名金姓男子，岳父確診感染，卻無醫院接收。之後岳母和妻子也疑似感染，卻連做核酸檢測的資格也沒有，金某慨嘆一家人只能在家中等死。另有患者家屬稱，母親確診3日後獲收治入院，誰知竟發現醫院內人手和物資嚴重不足，其母不但沒人看護，也未獲任何治療，以致性命一度垂危。幸經網絡和傳媒求助，其母親獲轉院並獲合理治療。

另有報道指，雖然近全國約1.2萬醫護人員已到湖北協助抗疫，但有醫生指當地醫院除了床位之外，就連病人基本的氧氣供應也短缺。據知，由於新冠肺炎患者肺部被感染致呼吸困難，所以輸氧救治的第一道工序，但當地很多醫院病房的輸氧管道不夠，以致很多醫院要改用氧氣樽給患者輸氧。雖然運送氧氣樽較費時，但目前很多醫院也在搶。