新冠肺炎：警檢逾460萬個偽劣口罩　共660萬人民幣12人被捕

湖北武漢爆發新冠肺炎疫情，醫療和防護用品短缺，有不法商家趁機高價出售或賣冒牌偽劣口罩。湖北警方近日查獲9宗偽劣防護用品案件，逮捕12人，搗毀8個製售假貨窩點，檢獲逾460萬個冒牌劣質口罩和30萬件防護服，涉案金額逾660萬元（人民幣，下同，約749萬港元）。湖北省公安廳周三（12日）公布多宗相關案例。

武漢警方本月1日發現某物流公司的劉姓夫婦，在沒有經營醫療器械的許可下，以7毫和6.5元的價錢購入大量偽劣口罩和防護服，分別以1.3元和16.5元（約19港元）售予愛心捐贈者牟利。兩人工賣出逾250萬個口罩和35萬件防護服，非法獲利逾113萬元（約128萬港元）。

孝感市警方上周三（5日）發現，某公司購入30.9噸冒牌消毒水，以高價售予醫院和鄉鎮政府，金額逾13萬元（約15萬港元）。黃崗警方上周日（2日）發現劉某和葉某賣冒牌口罩，扣查59.5萬個，涉案金額逾50萬（約57萬港元）；並於翌日在縣城一間藥房內，扣查1.12萬個假冒口罩。