新冠肺炎：疫情出現下降拐點　春節復工或再上升

內地新冠肺炎疫情持續蔓延，國家疾控中心流行病學科學家曾光表示，除湖北以外的每日確診數字連續6日下降，已出現下降的拐點，情況有所好轉。惟曾光強調，在春節返程復工後，珠三角、長三角、北京、天津等地區將會確診人數將會再次上升。

曾光在社交平台發文稱，每宗確診病例前，都要經過暴露、感染、潛伏期、發病、就診和確診6個過程，實際拐點可能在上周三（5日）之前已出現。他強調，拐點指傳染病流行趨勢的轉捩點，將出現疫情上升和下降的拐點，但拐點出現，不代表大局已定；各地復工在即，將有1.6億民眾返程復工，到時將會出現上升的拐點。

另外，武漢市金銀潭醫院院長張定宇表示，新冠肺炎是一種「自限性疾病」，大部分患者經過各種氧療、對症治療和免疫調節治療以後，均可以順利出院，民眾不必恐慌。南醫大實驗室主任解釋，「自限性疾病」是疾病在發生、發展到一定程度後，能自動停止，逐漸恢復，只需對症治療或靠自身免疫就可痊愈。