戴口罩妨礙人臉識別　曠視科技申貸開發新技術

曠視科技表示，新系統是加強檢測體溫功能，能更易找出人臉的額頭位置。

新冠肺炎疫情持續，多個城市均下令「封城」，大大影響企業復工。據英媒報道，逾300間中國公司尋求銀行貸款至少574億元（人民幣，下同，約651.3億港元），包括被美國列入黑名單的人工智能初創企業曠視科技，申貸1億元（約1.13億港元）開發提高戴口罩人群的臉部識別準確度等技術。

報道引述銀行業人士消息，北京市金融局將兩份貸款申請的企業名單，送交當地銀行業者，有關企業可獲快速審批及優惠利率。當中曠視科技的貸款申請引起熱議，有外界質疑疫情間能識別戴着口罩的人群，怕會加強中國的天眼系統有助監控，或會侵犯個人隱私。

曠視科技周三（12日）晚發布聲明，指新系統實際用於檢測影片中戴口罩人群的臉部位置，並非用於識別身份；另解釋在疫情期間，舊系統難以針對戴口罩人群，找出及鎖定人臉的額頭檢測體溫，遂研發新系統的目的是解決上述問題，希望能在戴口罩的情況精準地檢測體溫，並且確保不影響檢測效率下做好防控工作。

此外，貸款企業名單亦包括外送企業美團點評、智能手機商小米、網約車平台滴滴出行等；小米為生產和銷售口罩、溫度計等醫療設備，申貸50億人民幣（約56.7億港元），；美團申貸40億人民幣（約45.4億港元），部分用於協助為武漢醫療人員提供免費食品和送貨服務的融資；滴滴則因「受疫情衝擊嚴重」，申貸5000萬元（約5673萬港元）。

受疫情影響，多個省市延遲復工，有傳內地中小企業已掀起裁員潮，北京有卡拉OK連鎖店日前關閉所有門市，宣布解除200多名員工的勞動合約；有360多間連鎖餐廳、2萬名職員的西貝餐飲集團亦表示，疫情若持續恐難維持營業。有內地信託公司的分析師估計，中國第一季失業人數恐高達300萬人。