手機睇鹹片慾火焚身　男子闖女廁手淫被逮

山西省太原市一個商場日前發生一宗風化案，一名男子躲在商場女廁內手淫，嚇壞入內如廁的女職員。商場工作人員及後將男子逮住，並交由警員處理。該男子事後承認，因用手機瀏覽色情網站致慾火焚身，於是跑進女廁「解決」。

案發於上月15日，太原市茂業天地商場的工作人員報警稱，在商場女廁裏發現了一名男子行為不雅，已將其制服。警員到場後經了解，當時商場女售貨員準備上廁所，卻發現該名男子在廁所內脫掉褲子，手部在下身有所動作。女售貨員大驚下跑出廁所找人幫忙，經過一輪搜尋，商場工作人員最終在另一個員工廁所內找到該名男子。

商場工作人員向警員稱，案發前一天商場女廁也有人行為不軌，但不能確定是案中男子。工作人員在搜尋男子過程中，用手機拍下身穿大衣的男子，背向工作人員低頭站在坐廁前方，一隻手放在下身部位。工作人員指證，該名男子當時正用手機一邊觀看色情影片和照片，一邊手淫。

警員其後在該名男子的手機，發現瀏覽色情網站的記錄，並問他為何在公共場所觀看淫穢影片，誰知該男子竟稱自己在廁所裏看，並非在公眾場所。警員於是指出商場廁所是公共場所，而且該男子還是躲在女廁；這時男子才稱，自己因看了淫穢影片慾火焚身，想找個廁所自己解決，當發現女廁內沒人，所以才走進去。事後警員將他帶回派出所。