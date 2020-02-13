新冠肺炎：觀光業界受打擊　台旅遊展覽延至明年

新冠肺炎疫情持續蔓延，多個國家或地區的旅遊業大受打擊。台灣台中世貿中心周三（12日）宣布，暫停舉辦在今年4月24日至27日舉行的台中國際旅展。世貿中心表示，各大旅行社正處理遊客的退團問題，而當地民眾亦無到場參觀的意願，遂將今年的旅展延遲至明年同一時間舉行。

台灣旅遊業界周三表示，新冠肺炎令當地觀光旅遊業大受打擊，該展覽暫停舉辦，而部分廠商已繳交報名費用，不滿世貿中心要求保留名額至明年舉行，不能退款，若強制退款，將被收取四分之一的手續費。業界人士認為，相關退款安排不合理，「觀光業已經夠慘了，能不從業界籌錢嗎？」

世貿中心表示，展覽場地和網絡宣傳都已簽約，解約後將被罰錢，等最終扣除剩下已支出的金額後，才能知道給予業界的退款金額，初步估計已支出16%。世貿中心強調，目前大多數廠商願意保留名額和攤位，若選擇退款的廠商，明年重新參展，將只能挑選剩餘的攤位。