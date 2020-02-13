新冠肺炎：美參議員提決議案　悼念李文亮

來自民主與共和兩黨的多位美國參議員周二（11日）提出決議案，紀念日前因感染新冠肺炎不治的疫情「吹哨人」李文亮醫生。

決議案由參議院外交委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）、該委員會亞太小組主席、屬共和黨的加德納（Cory Gardner）和亞太小組首席民主黨成員馬基（ Ed Markey）以及屬共和黨的參議院軍事委員會成員柯頓（Tom Cotton）共同提出。

決議案稱，世界衞生組織已將新冠肺炎疫情列為「國際公共衞生緊急事件」，因此，美國國會參議院將以此決議案紀念李文亮醫生及其所做的貢獻，並向李文亮和所有因疫情而離世的病患的家屬，獻上誠摯哀悼。

決議案還呼籲中方對新冠病毒的研究和調查保持公開透明；確保中國人民及國際社會有自由、不受約束的信息管道，不受內容審查或社交媒體控制；並籲中方停止將台灣排除在世衞等國際機構之外。

梅嫩德斯在聲明中以「英雄」來形容李文亮。他說：「李醫生試圖提高對新冠病毒的關注和治療的行動是英勇無畏的。和中國人民一樣，我支持他和中國所有試圖應對此大規模流行病的醫療專業人員。」